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AGENDA · Laheycourt

Brocante vide-greniers Laheycourt

dimanche 27 septembre 2026 · Laheycourt

Brocante vide-greniers Laheycourt

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Rue Principale
Ville
55800 Laheycourt
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Laheycourt

Brocante vide-greniers

Rue Principale Laheycourt Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 06:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Brocante dans la rue principale.
Buvette et restauration.
Entrée gratuite.Tout public
0  .

Rue Principale Laheycourt 55800 Meuse Grand Est +33 6 10 37 14 08 

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English :

Flea market on the main street.
Refreshments and food.
Free admission.

L’événement Brocante vide-greniers Laheycourt a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE

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