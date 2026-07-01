Informations pratiques

Laneuville-sur-Meuse

Brocante Vide-greniers

Laneuville-sur-Meuse Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Brocante au centre du village organisée par l’association Clocher et patrimoine.

Buvette et restauration sur place.

Pains cuits au feu de bois en vente au Pâquis.

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Emplacement gratuit pour les exposants.

Inscriptions par téléphone.Tout public

.

Laneuville-sur-Meuse 55700 Meuse Grand Est +33 6 56 82 78 84

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English :

Flea market in the village center organized by the Clocher et patrimoine association.

Refreshments and catering on site.

Wood-fired bread on sale at Le Pâquis.

Free admission for visitors.

Free space for exhibitors.

Registration by telephone.

L’événement Brocante Vide-greniers Laneuville-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-07-02 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE