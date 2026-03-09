Brocante, vide-greniers Lavincourt

Brocante, vide-greniers

Le vide-greniers de Lavincourt se déroule dans un cadre agréable le long de la Saulx.

L’entrée est gratuite pour les chineurs. Les emplacements exposants sont à 5€ les 5 mètres.

Restauration et buvette jusqu’à 22h. Venez profiter d’une bonne ambiance !Tout public

Lavincourt 55170 Meuse Grand Est +33 6 08 84 56 97

English :

The Lavincourt garage sale takes place in a pleasant setting along the Saulx river.

Admission is free for bargain hunters. Stalls are priced at 5? per 5 meters.

Food and refreshments available until 10pm. Come and enjoy the atmosphere!

