Le vide-greniers de Lavincourt se déroule dans un cadre agréable le long de la Saulx.
L’entrée est gratuite pour les chineurs. Les emplacements exposants sont à 5€ les 5 mètres.
Restauration et buvette jusqu’à 22h. Venez profiter d’une bonne ambiance !Tout public
Lavincourt 55170 Meuse Grand Est +33 6 08 84 56 97
English :
The Lavincourt garage sale takes place in a pleasant setting along the Saulx river.
Admission is free for bargain hunters. Stalls are priced at 5? per 5 meters.
Food and refreshments available until 10pm. Come and enjoy the atmosphere!
L’événement Brocante, vide-greniers Lavincourt a été mis à jour le 2026-03-09 par OT SUD MEUSE