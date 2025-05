Brocante vide-greniers – Lion-devant-Dun, 8 juin 2025 07:00, Lion-devant-Dun.

Meuse

Brocante vide-greniers Lion-devant-Dun Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-08

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Brocante organisée par l’association « Lion en Fête » Entrée et emplacements gratuits

Buvette et restauration sur place

Inscriptions par téléphoneTout public

.

Lion-devant-Dun 55110 Meuse Grand Est +33 6 56 84 99 67

English :

Flea market organized by the « Lion en Fête » association Free admission and stalls

Refreshments and catering on site

Registration by phone

German :

Trödelmarkt, organisiert von der Vereinigung « Lion en Fête » Eintritt und Standplätze kostenlos

Getränke und Speisen vor Ort

Anmeldungen per Telefon

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dall’associazione « Lion en Fête » Ingresso e bancarelle gratuite

Ristoro e ristorazione in loco

Registrazione per telefono

Espanol :

Rastro organizado por la asociación « Lion en Fête » Entrada y puestos gratuitos

Refrescos y catering in situ

Inscripción por teléfono

L’événement Brocante vide-greniers Lion-devant-Dun a été mis à jour le 2025-05-20 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE