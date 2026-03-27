Brocante Vide-greniers Lure
Brocante Vide-greniers Lure dimanche 26 avril 2026.
Brocante Vide-greniers
Esplanade Charles de Gaulle Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Le Comité du Sapeur organise une brocante vide-greniers le dimanche 26 avril 2026 au Square Charles de Gaulle (devant la Sous-Préfecture) à Lure.
Exposants et visiteurs sont attendus nombreux pour cette journée dédiée aux bonnes affaires, aux objets anciens, aux trouvailles insolites et à la convivialité.
Que vous soyez chineur passionné ou simple promeneur, venez profiter d’un moment agréable en centre-ville.
Inscriptions exposants 06 30 41 82 51.
DATE Dimanche 26 avril 2026
LIEU Square Charles de Gaulle (devant la Sous-Préfecture) 70200 Lure
HORAIRES (Non précisés à compléter si besoin)
PUBLIC Tout public
ORGANISATEUR Comité du Sapeur
CONTACT INSCRIPTIONS 06 30 41 82 51 .
Esplanade Charles de Gaulle Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 82 51
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English : Brocante Vide-greniers
L’événement Brocante Vide-greniers Lure a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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