Brocante Vide-greniers

Esplanade Charles de Gaulle Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le Comité du Sapeur organise une brocante vide-greniers le dimanche 26 avril 2026 au Square Charles de Gaulle (devant la Sous-Préfecture) à Lure.

Exposants et visiteurs sont attendus nombreux pour cette journée dédiée aux bonnes affaires, aux objets anciens, aux trouvailles insolites et à la convivialité.

Que vous soyez chineur passionné ou simple promeneur, venez profiter d’un moment agréable en centre-ville.

Inscriptions exposants 06 30 41 82 51.

DATE Dimanche 26 avril 2026

LIEU Square Charles de Gaulle (devant la Sous-Préfecture) 70200 Lure

HORAIRES (Non précisés à compléter si besoin)

PUBLIC Tout public

ORGANISATEUR Comité du Sapeur

CONTACT INSCRIPTIONS 06 30 41 82 51 .

Esplanade Charles de Gaulle Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 82 51

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English : Brocante Vide-greniers

L’événement Brocante Vide-greniers Lure a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE