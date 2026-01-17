Brocante, vide-greniers Neuilly-le-Brignon
Brocante, vide-greniers Neuilly-le-Brignon dimanche 12 avril 2026.
Brocante, vide-greniers
Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 07:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Animation dans l’après-midi, restauration possible sur place.
Neuilly-le-Brignon 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 87 53 69 23 patrice.moreau0397@orange.fr
English :
Afternoon entertainment, on-site catering available.
L’événement Brocante, vide-greniers Neuilly-le-Brignon a été mis à jour le 2026-01-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire