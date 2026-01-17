Brocante, vide-greniers

Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-04-12 07:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

Animation dans l’après-midi, restauration possible sur place.

Neuilly-le-Brignon 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 87 53 69 23 patrice.moreau0397@orange.fr

English :

Afternoon entertainment, on-site catering available.

