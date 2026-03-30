Brocante & Vide Greniers Nogent-le-Rotrou
Brocante & Vide Greniers Nogent-le-Rotrou dimanche 12 avril 2026.
Brocante & Vide Greniers
Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Amis chineurs, vous êtes prêts !? La brocante du Pâty est de retour.
Petite restauration sur place.
2€ le mètre I Sans Résa I 8h 18h
Amis chineurs, vous êtes prêts !? La brocante du Pâty est de retour.
Petite restauration sur place.
2€ le mètre I Sans Résa I 8h 18h .
Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 84 78 57 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fellow bargain hunters, are you ready? The Pâty flea market is back.
Snacks on site.
2? per metre I No reservation I 8am 6pm
L’événement Brocante & Vide Greniers Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-28 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
- Ateliers écriture à l’ASJ Nogent-le-Rotrou 30 mars 2026
- Concert Happy Ends Chansons de cinéma Nogent-le-Rotrou 2 avril 2026
- Les origines Chartraines du Perche au Cinéma Le Rex Nogent-le-Rotrou 3 avril 2026
- Soirée concert à l’Arsenal avec Omega Violet Rougir Pythies Nogent-le-Rotrou 3 avril 2026
- Soirée jeux de société à l’ASJ Nogent-le-Rotrou 3 avril 2026