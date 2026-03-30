Brocante & Vide Greniers

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Amis chineurs, vous êtes prêts !? La brocante du Pâty est de retour.

Petite restauration sur place.

2€ le mètre I Sans Résa I 8h 18h

Amis chineurs, vous êtes prêts !? La brocante du Pâty est de retour.

Petite restauration sur place.

2€ le mètre I Sans Résa I 8h 18h .

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 84 78 57 73

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English :

Fellow bargain hunters, are you ready? The Pâty flea market is back.

Snacks on site.

2? per metre I No reservation I 8am 6pm

L’événement Brocante & Vide Greniers Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-28 par OTs DU PERCHE