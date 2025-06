Brocante & vide-greniers Le bourg Saint-Dizant-du-Gua 22 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Brocante & vide-greniers Le bourg Air de Loisirs Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Traditionnelle brocante à l’aire de loisirs

Buvette et restauration sur place

.

Le bourg Air de Loisirs

Saint-Dizant-du-Gua 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 91 68 foyer.rural.st.dizant.du.gua@gmail.com

English :

Traditional flea market at the leisure area

Refreshments and snacks on site

German :

Traditioneller Flohmarkt auf dem Freizeitgelände

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Mercatino delle pulci tradizionale nell’area ricreativa

Ristoro e ristorazione in loco

Espanol :

Mercadillo tradicional en la zona de ocio

Restauración y catering in situ

