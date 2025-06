Brocante vide-greniers Saint-Joire 29 juin 2025 07:00

Meuse

Brocante vide-greniers Saint-Joire Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-29

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Brocante sur le terrain communale à la sortie du village.Tout public

Saint-Joire 55130 Meuse Grand Est +33 7 88 35 83 84

English :

Flea market on the communal grounds on the outskirts of the village.

German :

Flohmarkt auf dem Gemeindegrundstück am Dorfausgang.

Italiano :

Mercatino delle pulci sul terreno comunale all’uscita del villaggio.

Espanol :

Mercadillo en los terrenos comunales a la salida del pueblo.

L’événement Brocante vide-greniers Saint-Joire a été mis à jour le 2025-06-25 par OT SUD MEUSE