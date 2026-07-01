Informations pratiques

Sarraltroff

Brocante-vide-greniers

rues du village Sarraltroff Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 06:00:00

fin : 2026-07-19 17:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Avis aux chineurs cette brocante est organisée par l’association Sports Réunis de Sarraltroff. Aniamtion musicale tout au long de la journée. Buvette et petite restauration toute la journée (crêpes /grillades et américains uniquement à midi). Renseignements par téléphone.Tout public

0 .

rues du village Sarraltroff 57400 Moselle Grand Est +33 6 77 14 31 06

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English :

Calling all bargain hunters: This flea market is organized by the Sports R%E9unis de Sarraltroff association. Live music throughout the day. Refreshments and light meals available all day (crepes, grilled items, and hot dogs available only at lunchtime). For more information, please call.

L’événement Brocante-vide-greniers Sarraltroff a été mis à jour le 2026-07-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG