Brocante vide-greniers Stenay

Brocante vide-greniers Stenay lundi 14 juillet 2025.

Brocante vide-greniers

Place de la République Stenay Meuse

Début : Lundi Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Lors de ce jour férié pour la fête nationale, le club de basket de Stenay organise un vide-greniers autour de la salle des fêtes. Les produits alimentaires et produits neufs sont non autorisés.

L’entrée est gratuite pour les visiteurs, les personnes souhaitant exposer peuvent disposer au prix d’un euro le mètre linéaire.

Renseignements et inscriptions par téléphone après 18h en semaine et hors week-endTout public

Place de la République Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 6 83 20 69 78

English :

On this national holiday, the Stenay basketball club is organizing a garage sale around the village hall. Food products and new goods are not permitted.

Entrance is free for visitors, while those wishing to exhibit may do so at a cost of one euro per linear metre.

Information and registration by telephone after 6 p.m. weekdays and weekends

German :

An diesem Feiertag zum Nationalfeiertag organisiert der Basketballverein von Stenay einen Flohmarkt rund um die Festhalle. Lebensmittel und neue Produkte sind nicht erlaubt.

Der Eintritt ist für Besucher kostenlos. Wer ausstellen möchte, kann zum Preis von einem Euro pro laufendem Meter verfügen.

Informationen und Anmeldungen per Telefon nach 18 Uhr unter der Woche und außerhalb des Wochenendes

Italiano :

In questo giorno festivo, il club di pallacanestro di Stenay organizza una vendita di garage nei pressi della sala del villaggio. Non sono ammessi prodotti alimentari e articoli nuovi.

L’ingresso è gratuito per i visitatori, ma chi desidera esporre può farlo al costo di un euro per metro lineare.

Informazioni e iscrizioni telefoniche dopo le 18.00 nei giorni feriali e nei fine settimana

Espanol :

En estos días festivos, el club de baloncesto de Stenay organiza una venta de garaje en los alrededores de la sala de fiestas del pueblo. No se admiten productos alimenticios ni artículos nuevos.

La entrada es gratuita para los visitantes, pero quienes deseen exponer pueden hacerlo al precio de un euro por metro lineal.

Información e inscripciones por teléfono a partir de las 18.00 horas los días laborables y los fines de semana

L’événement Brocante vide-greniers Stenay a été mis à jour le 2025-07-08 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE