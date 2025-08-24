Brocante vide-greniers Rue Saint-Symphorien Suilly-la-Tour
Brocante vide-greniers Rue Saint-Symphorien Suilly-la-Tour dimanche 24 août 2025.
Brocante vide-greniers
Rue Saint-Symphorien Le bourg Suilly-la-Tour Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24 08:00:00
fin : 2025-08-24 19:00:00
Date(s) :
2025-08-24
Rendez-vous pour cette brocante vide-greniers dès 8h, avec également une exposition d’ancien matériel agricole et une exposition artisanale. Buvette et restauration sur place. .
Rue Saint-Symphorien Le bourg Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 33 28 63 ajtcomitedesfetes@gmail.com
English : Brocante vide-greniers
German : Brocante vide-greniers
Italiano :
Espanol :
L’événement Brocante vide-greniers Suilly-la-Tour a été mis à jour le 2025-08-16 par OT Bourgogne Coeur de Loire