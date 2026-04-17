Varennes-en-Argonne

Brocante vide-greniers

Varennes-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 06:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Venez déambuler dans les rues de Varennes-en-Argonne et plongez dans l’ambiance conviviale de la brocante, tout au long de la journée. Cet événement tant attendu est l’occasion idéale pour les chineurs passionnés comme pour les simples promeneurs de partir à la recherche de l’objet rare ou insolite.

Les rues de la ville se transforment en un véritable lieu de flânerie où se succèdent les stands d’exposants proposant une grande variété d’objets vaisselle, livres, jouets, décorations, petits meubles et bien d’autres trésors à découvrir. Une belle opportunité de faire de bonnes affaires tout en profitant d’un moment de détente et de partage.

Pour compléter cette journée chaleureuse, une buvette et un espace de restauration sur place sont à votre disposition, afin de vous permettre de faire une pause gourmande et de prolonger le plaisir dans une ambiance festive et accueillante.Tout public

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Varennes-en-Argonne 55270 Meuse Grand Est +33 6 03 23 98 54 varennescomitedesfetes@gmail.com

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English :

Come and stroll through the streets of Varennes-en-Argonne and immerse yourself in the friendly atmosphere of the brocante, all day long. This eagerly-awaited event is the ideal opportunity for bargain-hunters and casual strollers alike to go in search of that rare or unusual item.

The streets of the town are transformed into a veritable strolling zone, with stalls offering a wide variety of objects: crockery, books, toys, decorations, small pieces of furniture and many other treasures to discover. It’s a great opportunity to pick up some bargains while enjoying a moment of relaxation and sharing.

To round off the day, there will be a refreshment stall and a food court on site, so you can take a gourmet break and prolong the pleasure in a festive, welcoming atmosphere.

L’événement Brocante vide-greniers Varennes-en-Argonne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT DU PAYS D’ARGONNE