Brocante vide-greniers

Vittarville Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

La traditionnelle brocante des jeunes de Vittarville, comme le muguet, revient tous les 1er mai !

20e édition avec animations musicales.

Restauration et buvette.Tout public

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Vittarville 55150 Meuse Grand Est +33 6 30 33 02 82

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English :

The traditional brocante des jeunes de Vittarville, like the lily of the valley, is back every May 1st!

20th edition with musical entertainment.

Catering and refreshments.

L’événement Brocante vide-greniers Vittarville a été mis à jour le 2026-03-25 par OT DES PORTES DE VERDUN