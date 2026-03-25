Brocante vide-greniers Vittarville
Brocante vide-greniers Vittarville vendredi 1 mai 2026.
Brocante vide-greniers
Vittarville Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
La traditionnelle brocante des jeunes de Vittarville, comme le muguet, revient tous les 1er mai !
20e édition avec animations musicales.
Restauration et buvette.Tout public
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Vittarville 55150 Meuse Grand Est +33 6 30 33 02 82
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English :
The traditional brocante des jeunes de Vittarville, like the lily of the valley, is back every May 1st!
20th edition with musical entertainment.
Catering and refreshments.
L’événement Brocante vide-greniers Vittarville a été mis à jour le 2026-03-25 par OT DES PORTES DE VERDUN