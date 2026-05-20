Woël

Brocante vide-greniers

Rue des Montaux Woël Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Brocante vide-greniers dans Rue des Monteaux et sur le champ de foire.

Buvette restauration.Tout public

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Rue des Montaux Woël 55210 Meuse Grand Est +33 7 80 63 21 96 seigneullesloisirs@gmail.com

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English :

Brocante vide-greniers in Rue des Monteaux and on the fairground.

Refreshment bar.

L’événement Brocante vide-greniers Woël a été mis à jour le 2026-05-20 par MEUSE ATTRACTIVITE