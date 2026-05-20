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Brocante vide-greniers Woël

Brocante vide-greniers Woël dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Rue des Montaux

Ville : 55210 Woël

Département : Meuse

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Woël

Brocante vide-greniers

Rue des Montaux Woël Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Brocante vide-greniers dans Rue des Monteaux et sur le champ de foire.
Buvette restauration.Tout public
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Rue des Montaux Woël 55210 Meuse Grand Est +33 7 80 63 21 96  seigneullesloisirs@gmail.com

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English :

Brocante vide-greniers in Rue des Monteaux and on the fairground.
Refreshment bar.

L’événement Brocante vide-greniers Woël a été mis à jour le 2026-05-20 par MEUSE ATTRACTIVITE