Brocante vide-greniers Woël
Brocante vide-greniers Woël dimanche 19 juillet 2026.
Woël
Brocante vide-greniers
Rue des Montaux Woël Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Brocante vide-greniers dans Rue des Monteaux et sur le champ de foire.
Buvette restauration.Tout public
.
Rue des Montaux Woël 55210 Meuse Grand Est +33 7 80 63 21 96 seigneullesloisirs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Brocante vide-greniers in Rue des Monteaux and on the fairground.
Refreshment bar.
L’événement Brocante vide-greniers Woël a été mis à jour le 2026-05-20 par MEUSE ATTRACTIVITE