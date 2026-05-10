Brocante Vigneux-Hocquet
Brocante Vigneux-Hocquet dimanche 5 juillet 2026.
Vigneux-Hocquet
Brocante
Vigneux-Hocquet Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Le foyer Vigneux-Hocquet organise une brocante.
Le foyer Vigneux-Hocquet organise une brocante. .
Vigneux-Hocquet 02340 Aisne Hauts-de-France +33 6 82 94 39 55
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English :
The Vigneux-Hocquet home is organizing a flea market.
L’événement Brocante Vigneux-Hocquet a été mis à jour le 2026-05-10 par OT du Pays de Thiérache