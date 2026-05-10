Vigneux-Hocquet

Brocante

Vigneux-Hocquet Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:30:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le foyer Vigneux-Hocquet organise une brocante.

Le foyer Vigneux-Hocquet organise une brocante. .

Vigneux-Hocquet 02340 Aisne Hauts-de-France +33 6 82 94 39 55

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English :

The Vigneux-Hocquet home is organizing a flea market.

L’événement Brocante Vigneux-Hocquet a été mis à jour le 2026-05-10 par OT du Pays de Thiérache