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Brocante Vigneux-Hocquet

Brocante Vigneux-Hocquet dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 02340 Vigneux-Hocquet

Département : Aisne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Vigneux-Hocquet

Brocante

Vigneux-Hocquet Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Le foyer Vigneux-Hocquet organise une brocante.
Le foyer Vigneux-Hocquet organise une brocante.   .

Vigneux-Hocquet 02340 Aisne Hauts-de-France +33 6 82 94 39 55 

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English :

The Vigneux-Hocquet home is organizing a flea market.

L’événement Brocante Vigneux-Hocquet a été mis à jour le 2026-05-10 par OT du Pays de Thiérache