Brocante Villers-devant-Dun

Brocante organisée par l’association « Villers Loisirs » emplacement et entrée gratuits

Venez chiner dans les rues du village à travers les étales de la brocante organisée par l’association « Villers Loisirs ».

Les emplacements et l’entrée sont gratuits. Une buvette et de la restauration sur place sont prévues.

Pour tout renseignement ou inscription, contactez l’association par téléphone.Tout public

Villers-devant-Dun 55110 Meuse Grand Est +33 3 29 80 25 85

English :

Flea market organized by the « Villers Loisirs » association: free entry and stand

Come and browse through the stalls of the flea market organized by the « Villers Loisirs » association.

Pitches and admission are free. A refreshment bar and on-site catering will be available.

For further information or to register, contact the association by telephone.

German :

Trödelmarkt, organisiert von der Vereinigung « Villers Loisirs »: Standplatz und Eintritt kostenlos

Stöbern Sie in den Straßen des Dorfes durch die Stände des von der Vereinigung « Villers Loisirs » organisierten Trödelmarkts.

Die Standplätze und der Eintritt sind kostenlos. Ein Getränkestand und Verpflegung vor Ort sind vorgesehen.

Für weitere Informationen und Anmeldungen wenden Sie sich bitte telefonisch an den Verein.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dall’associazione « Villers Loisirs »: stand gratuito e ingresso libero

Venite a curiosare tra le bancarelle del mercatino delle pulci organizzato dall’associazione « Villers Loisirs ».

Gli stand e l’ingresso sono gratuiti. Saranno presenti un bar e un servizio di ristorazione in loco.

Per ulteriori informazioni o per iscriversi, contattare telefonicamente l’associazione.

Espanol :

Rastro organizado por la asociación « Villers Loisirs »: puesto y entrada gratuitos

Venga a descubrir los puestos del mercadillo organizado por la asociación « Villers Loisirs ».

Los puestos y la entrada son gratuitos. Habrá un bar y servicio de catering.

Para más información o para inscribirse, póngase en contacto con la asociación por teléfono.

