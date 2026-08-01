Informations pratiques

Villers-devant-Dun

Brocante

Villers-devant-Dun Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Venez chiner dans les rues du village à travers les étales de la brocante organisée par l’association Villers Loisirs .

Les emplacements et l’entrée sont gratuits. Une buvette et de la restauration sur place sont prévues.

Pour tout renseignement ou inscription, contactez l’association par téléphone.Tout public

0 .

Villers-devant-Dun 55110 Meuse Grand Est +33 3 29 80 25 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse the village streets and the stalls at the flea market organized by the Villers Loisirs association.

Stall spaces and admission are free. Refreshments and food will be available on site.

For more information or to register, please contact the association by phone.

L’événement Brocante Villers-devant-Dun a été mis à jour le 2026-07-28 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE