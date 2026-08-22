AGENDA · Villexavier
Brocante Villexavier
dimanche 6 septembre 2026 · Villexavier
Informations pratiques
Villexavier
Brocante
Avenue Principale Villexavier Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Retour de la Brocante à Villexavier organisée par la Comité des fêtes.
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Avenue Principale Villexavier 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 39 64 82
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English :
Report on the Villexavier Flea Market organized by the Festival Committee.
L’événement Brocante Villexavier a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge