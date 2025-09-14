Brocante Vilosnes-Haraumont

Le Foyer Rural de Vilosnes vous invite à venir chiner sur leur brocante annuelle.

L’entrée et les remplacements sont gratuits. Pour les exposants, les inscriptions se font par téléphone.

Moules frites et buvette vous sont proposés sur place pour vous restaurer.Tout public

Vilosnes-Haraumont 55110 Meuse Grand Est +33 6 03 15 43 53 foyer.rural.vilosnes@outlook.fr

English :

The Foyer Rural de Vilosnes invites you to come and browse at their annual flea market.

Admission and replacements are free. Exhibitors can register by telephone.

Moules frites and a refreshment bar are available on site.

German :

Das Foyer Rural von Vilosnes lädt Sie ein, auf ihrem jährlichen Flohmarkt zu stöbern.

Der Eintritt und die Ablösungen sind kostenlos. Die Aussteller können sich telefonisch anmelden.

Moules frites und eine Bar sorgen für Ihr leibliches Wohl.

Italiano :

Il Foyer Rural de Vilosnes vi invita a venire a curiosare nel suo mercato delle pulci annuale.

L’ingresso e le sostituzioni sono gratuiti. Gli espositori devono registrarsi telefonicamente.

In loco sono disponibili cozze e patatine e un punto di ristoro.

Espanol :

El Foyer Rural de Vilosnes le invita a venir y curiosear en su mercadillo anual.

La entrada y las reposiciones son gratuitas. Los expositores deben inscribirse por teléfono.

En el lugar se ofrecen mejillones con patatas fritas y un bar de refrescos.

L’événement Brocante Vilosnes-Haraumont a été mis à jour le 2025-08-06 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE