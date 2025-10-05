Brocante vintage années 50 à 80 Saint Geniès Saint-Geniès
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Réservations au 06.10.94.30.50 pour les exposants (10€ le stand de 3m)
Broc, déco, fripes
Snack et buvette
Réservations au 06.10.94.30.50 pour les exposants (10€ le stand de 3m) .
Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 94 30 50
English :
Vintage flea market 50’s to 80’s Saint Geniès
Second-hand goods, decorations
Snack bar and refreshments
Reservations on 06.10.94.30.50 for exhibitors (10? per 3m stand)
German : Brocante vintage années 50 à 80 Saint Geniès
Vintage-Flohmarkt 50er bis 80er Jahre Saint Geniès
Trödel, Deko, Trödel
Imbiss und Getränkestand
Reservierungen unter 06.10.94.30.50 für Aussteller (10? pro Stand von 3m)
Italiano :
Oggetti vintage di seconda mano dagli anni ’50 agli anni ’80 Saint Geniès
Oggetti di seconda mano, decorazioni, abiti di seconda mano
Snack bar e rinfreschi
Prenotazioni il 06.10.94.30.50 per gli espositori (10? per stand di 3 metri)
Espanol : Brocante vintage années 50 à 80 Saint Geniès
Artículos vintage de segunda mano de los años 50 a 80 Saint Geniès
Artículos de segunda mano, decoración, ropa usada
Cafetería y refrescos
Reservas el 06.10.94.30.50 para expositores (10? por stand de 3m)
L’événement Brocante vintage années 50 à 80 Saint Geniès Saint-Geniès a été mis à jour le 2025-09-13 par OT du pays de Fénelon