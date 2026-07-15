Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Brocante vintage

Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 08:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Vente d’articles de brocante par des exposants professionnels

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Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

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English : Vintage Flea Market

Sale of secondhand items by professional vendors

L’événement Brocante vintage Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc