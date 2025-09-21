Brocante Viv’Fm à Chauny Chauny
Brocante Viv’Fm à Chauny Chauny dimanche 21 septembre 2025.
Brocante Viv’Fm à Chauny
Place Bouzier Chauny Aisne
GRANDE BROCANTE VIV’FM À CHAUNY place bouzier le 21 septembre 2025
Amis chineurs, amateurs de bonnes affaires et passionnés d’objets anciens, tenez-vous prêts !
Viv’FM organise sa grande brocante sur la Place Bousier à Chauny ! C’est le moment idéal pour vider vos greniers ou dénicher la perle rare.
Que trouverez-vous sur place ?
Des stands de particuliers et des stands professionnels , il y en aura pour tous !
Une restauration et une buvette sur place pour ne manquer de rien !
VOUS SOUHAITEZ EXPOSER ?
Les inscriptions sont ouvertes ! N’attendez pas pour réserver votre emplacement.
Pour plus d’informations et pour vous inscrire, contactez-nous au 06 70 82 40 57 ou au 07 80 28 10 90
Venez nombreux et partagez un max ! 0 .
Place Bouzier Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 70 82 40 57
L’événement Brocante Viv’Fm à Chauny Chauny a été mis à jour le 2025-08-06 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard