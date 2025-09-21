Brocante Viv’Fm à Chauny Chauny

Brocante Viv’Fm à Chauny

Place Bouzier Chauny Aisne

Début : 2025-09-21 06:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

GRANDE BROCANTE VIV’FM À CHAUNY place bouzier le 21 septembre 2025

Amis chineurs, amateurs de bonnes affaires et passionnés d’objets anciens, tenez-vous prêts !

Viv’FM organise sa grande brocante sur la Place Bousier à Chauny ! C’est le moment idéal pour vider vos greniers ou dénicher la perle rare.

Que trouverez-vous sur place ?

Des stands de particuliers et des stands professionnels , il y en aura pour tous !

Une restauration et une buvette sur place pour ne manquer de rien !

VOUS SOUHAITEZ EXPOSER ?

Les inscriptions sont ouvertes ! N’attendez pas pour réserver votre emplacement.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, contactez-nous au 06 70 82 40 57 ou au 07 80 28 10 90

Venez nombreux et partagez un max ! 0 .

Place Bouzier Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 70 82 40 57

