Brocante Wassy
Brocante Wassy vendredi 8 mai 2026.
Wassy
Brocante
Parc des Promenades Wassy Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Tout public
Brocante de l’ASWB. Exposants particuliers et professionnels. Buvette, restauration. .
Parc des Promenades Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 65 57 80 28
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English :
L’événement Brocante Wassy a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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