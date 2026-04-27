Wassy

Brocante

Parc des Promenades Wassy Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Tout public

Brocante de l’ASWB. Exposants particuliers et professionnels. Buvette, restauration. .

Parc des Promenades Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 65 57 80 28

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English :

L’événement Brocante Wassy a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne