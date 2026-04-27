Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante Wassy

Brocante Wassy vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Parc des Promenades

Ville : 52130 Wassy

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Wassy

Brocante

Parc des Promenades Wassy Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Tout public
Brocante de l’ASWB. Exposants particuliers et professionnels. Buvette, restauration.   .

Parc des Promenades Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 65 57 80 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante Wassy a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

À voir aussi à Wassy (Haute-Marne)