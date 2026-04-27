Woimbey

Brocante

Woimbey Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

Woimbey 55300 Meuse Grand Est +33 6 09 99 13 35

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English :

On-site refreshments and catering

L’événement Brocante Woimbey a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE