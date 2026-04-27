Brocante Woimbey
Brocante Woimbey dimanche 3 mai 2026.
Woimbey
Brocante
Woimbey Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
Woimbey 55300 Meuse Grand Est +33 6 09 99 13 35
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English :
On-site refreshments and catering
L’événement Brocante Woimbey a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE