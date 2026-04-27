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Brocante Woimbey

Brocante Woimbey dimanche 3 mai 2026.

Ville : 55300 Woimbey

Département : Meuse

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Woimbey

Brocante

Woimbey Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

Woimbey 55300 Meuse Grand Est +33 6 09 99 13 35 

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English :

On-site refreshments and catering

L’événement Brocante Woimbey a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE