A vos greniers ! Le comité des fêtes organisera la brocante le dimanche 6 juillet 2025 de 7h à 18h

Les dossiers d’inscription pourront être déposés lors des permanences des mairies de Lamath et Xermaménil (Xermaménil le lundi de 17h à 19h et le jeudi de 10h30 à 12h) et (Lamath le jeudi de 18h à 19h), et être accompagnées du règlement total du nombre d’emplacements retenus, ainsi que la photocopie d’une pièce d’identité recto verso. Des dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie ou téléchargeable sur intramuros.

Tarif de l’emplacement (5 mètres) 12 euros, 2€ le m supplémentaireTout public

église Xermaménil

Xermaménil 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 02 18

To your attics! The Comité des Fêtes will be holding a flea market on Sunday, July 6, 2025 from 7am to 6pm

Registration forms can be handed in at the Lamath and Xermaménil town halls (Xermaménil on Mondays from 5pm to 7pm and Thursdays from 10:30am to 12pm) and (Lamath on Thursdays from 6pm to 7pm), along with full payment for the number of stands required, and a photocopy of both sides of a form of identification. Registration forms are available from the Mairie or can be downloaded from intramuros.

Price per site (5 meters): 12 euros, 2? per additional m

Auf zu den Dachböden! Das Festkomitee organisiert den Flohmarkt am Sonntag, den 6. Juli 2025 von 7 bis 18 Uhr

Die Anmeldeunterlagen können während der Sprechstunden in den Rathäusern von Lamath und Xermaménil (Xermaménil montags von 17 bis 19 Uhr und donnerstags von 10.30 bis 12 Uhr) und (Lamath donnerstags von 18 bis 19 Uhr) abgegeben werden, zusammen mit der Zahlung des Gesamtbetrags für die Anzahl der gewählten Standplätze sowie der Fotokopie eines doppelseitigen Personalausweises. Anmeldeformulare sind im Rathaus erhältlich oder können von der Website intramuros heruntergeladen werden.

Gebühr für einen Standplatz (5 Meter): 12 Euro, 2? pro zusätzlichen Meter

Tirate fuori le vostre soffitte! Il Comité des Fêtes organizzerà un mercatino delle pulci domenica 6 luglio 2025 dalle 7.00 alle 18.00

I moduli di iscrizione possono essere consegnati presso i municipi di Lamath e Xermaménil (Xermaménil il lunedì dalle 17.00 alle 19.00 e il giovedì dalle 10.30 alle 12.00) e (Lamath il giovedì dalle 18.00 alle 19.00), insieme al pagamento integrale del numero di posti scelti e alla fotocopia di un documento d’identità. I moduli di iscrizione sono disponibili presso la Mairie o possono essere scaricati da intramuros.

Prezzo della piazzola (5 metri): 12 euro, 2 euro per ogni metro aggiuntivo

¡Saca tus desvanes! El Comité des Fêtes organiza un mercadillo el domingo 6 de julio de 2025, de 7.00 a 18.00 horas

Los formularios de inscripción pueden entregarse en los ayuntamientos de Lamath y Xermaménil (Xermaménil los lunes de 17:00 a 19:00 y los jueves de 10:30 a 12:00) y (Lamath los jueves de 18:00 a 19:00), junto con el pago íntegro del número de puestos seleccionados y una fotocopia de un documento de identidad por ambas caras. Los formularios de inscripción están disponibles en el ayuntamiento o pueden descargarse de intramuros.

Precio de la parcela (5 metros): 12 euros, 2? por m adicional

