Brocantes/vide-greniers avec les Brocs de Daniel

Place des Jeux Clamecy Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-07-12 2026-09-13

Vide grenier/brocante mensuelle. 2€ le mètre linéaire .

Place des Jeux Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 93 47 85

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English : Brocantes/vide-greniers avec les Brocs de Daniel

L’événement Brocantes/vide-greniers avec les Brocs de Daniel Clamecy a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Clamecy Haut Nivernais