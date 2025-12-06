Broc’Art d’hiver Goviller

Broc’Art d’hiver

55 Grand rue Goviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

1ère Broc’Art d’hiver le samedi 06 décembre de 11h à 18h à la Galerie TEM à Goviller.

Une trentaine d’artistes vont se partager les 1000m² de la galerie (comme vous ne l’avez jamais vue)… Venez découvrir, rencontrer, chiner avec vos moufles, bonnets et doudounes… Un espace chauffé vous attend avec boissons chaudes et petits encas.

Entrée libreTout public

0 .

55 Grand rue Goviller 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 66 65 85 info.tem.expo@gmail.com

English :

1st Broc’Art d’hiver on Saturday December 06 from 11am to 6pm at Galerie TEM in Goviller.

Around thirty artists will share the 1000m² of the gallery (like you’ve never seen it before)? Come and discover, meet and bargain with your mittens, hats and down jackets? A heated area awaits you with hot drinks and snacks.

Free admission

German :

1. Broc’Art d’hiver am Samstag, den 6. Dezember von 11 bis 18 Uhr in der Galerie TEM in Goviller.

Rund 30 Künstler werden sich die 1000 m² der Galerie teilen (wie Sie sie noch nie gesehen haben)? Kommen Sie mit Ihren Handschuhen, Mützen und Daunenjacken, um zu entdecken, zu treffen und zu stöbern? Ein beheizter Raum erwartet Sie mit heißen Getränken und kleinen Snacks.

Freier Eintritt

Italiano :

1° Broc’Art d’hiver sabato 6 dicembre dalle 11 alle 18 presso la Galerie TEM di Goviller.

Una trentina di artisti si divideranno i 1000m² della galleria (come non l’avete mai vista prima)? Venite a scoprire, incontrare e contrattare con guanti, cappelli e piumini? Un’area riscaldata vi aspetta con bevande calde e snack.

Ingresso libero

Espanol :

1er Broc’Art d’hiver el sábado 06 de diciembre de 11h a 18h en la Galerie TEM de Goviller.

Una treintena de artistas compartirán los 1.000 m² de la galería (como nunca antes lo había visto).. Venga a descubrir, conocer y regatear con sus mitones, gorros y chaquetas de plumas? Una zona climatizada le espera con bebidas calientes y tentempiés.

Entrada gratuita

L’événement Broc’Art d’hiver Goviller a été mis à jour le 2025-11-09 par OT DU PAYS DU SAINTOIS