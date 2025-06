Broc’art TEM espace d’art contemporain Goviller 15 août 2025 10:00

LA BROC’ART DU 15 AOUT

Vendredi 15 août 10h00 / 18h30 entrée libre

9ème Broc’Art de TEM. Rendez-vous annuel (intérieur et jardin) pour ce vide-atelier d’artistes.

Matériel (objets, outils) à petits prix.

L’exposition 2025 sera également ouverte le 15 aoûtTout public

English :

THE AUGUST 15 BROC?ART

Friday, August 15 10:00 am / 6:30 pm free admission

tEM?s 9th Broc?Art. Annual event (indoors and out) for this artist?s workshop sale.

Material (objects, tools) at low prices.

The 2025 exhibition will also be open on August 15

German :

DER FLOHMARKT AM 15. AUGUST

Freitag, 15. August 10.00 / 18.30 Uhr freier Eintritt

9. Broc?Art von TEM. Jährlicher Termin (drinnen und im Garten) für diesen Künstleratelier-Leerverkauf.

Material (Gegenstände, Werkzeuge) zu kleinen Preisen.

Die Ausstellung 2025 ist ebenfalls am 15. August geöffnet

Italiano :

IL 15 AGOSTO BROC?ART

Venerdì 15 agosto ore 10.00/18.30 ingresso gratuito

9° Broc’Art della TEM. Evento annuale (al chiuso e all’aperto) per la vendita di questo laboratorio di artisti.

Materiale (oggetti, strumenti) a prezzi bassi.

Il 15 agosto sarà aperta anche la mostra 2025

Espanol :

EL BROC?ART DEL 15 DE AGOSTO

Viernes 15 de agosto 10.00 / 18.30 entrada gratuita

novena edición de TEM Broc?Art. Evento anual (interior y exterior) de venta de este taller de artistas.

Material (objetos, herramientas) a bajo precio.

La exposición 2025 también estará abierta el 15 de agosto

