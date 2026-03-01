Broc’bar à Felzins Felzins
Broc’bar à Felzins Felzins dimanche 29 mars 2026.
Broc’bar à Felzins
le bourg Felzins Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Broc bar organise a felzins avec vide grenier dans le village et repas tripe propose sur reservation au quinte et sens
Broc bar organise a felzins avec vide grenier dans le village et repas tripe propose sur reservation au quinte et sens. Le bar associatif est ouvert avec boissons chaudes et viennoiseries. Manifestation conviviale ouverte a tous.
– emplacement vide grenier 2 € le metre
repas tripe 13 €
gratuit pour les visiteurs
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le bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12 revonsnosvillages@gmail.com
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English :
Brocco bar organized in Felzins with garage sale in the village and tripe meal available on reservation at quinte et sens
L’événement Broc’bar à Felzins Felzins a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Figeac