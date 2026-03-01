Broc’bar à Felzins

le bourg Felzins Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Broc bar organise a felzins avec vide grenier dans le village et repas tripe propose sur reservation au quinte et sens

Broc bar organise a felzins avec vide grenier dans le village et repas tripe propose sur reservation au quinte et sens. Le bar associatif est ouvert avec boissons chaudes et viennoiseries. Manifestation conviviale ouverte a tous.

– emplacement vide grenier 2 € le metre

repas tripe 13 €

gratuit pour les visiteurs

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le bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12 revonsnosvillages@gmail.com

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English :

Brocco bar organized in Felzins with garage sale in the village and tripe meal available on reservation at quinte et sens

L’événement Broc’bar à Felzins Felzins a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Figeac