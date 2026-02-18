Broc’Bar à Felzins Felzins

Broc’Bar à Felzins

le bourg Felzins Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Bar d’antan avec boissons chaudes et tripes. Brocante et vide-dressing et marché d’artisans d’art. Tables non fournies.

le bourg Felzins 46270 Lot Occitanie

English :

Antique bar with hot drinks and tripe

