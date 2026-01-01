Broc’Bazar brocante d’intérieur Salle des Fêtes Prémilhat

Broc’Bazar brocante d’intérieur

Salle des Fêtes 3 rue de l’église Prémilhat Allier

Début : 2026-01-18 08:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

2026-01-18

Broc’Bazar de Prémilhat, brocante en intérieur, organisée par l’association Loisirs Spectacles Découvertes de Prémilhat.

Salle des Fêtes 3 rue de l’église Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 29 97 27 asso.lsd03@gmail.com

Broc’Bazar de Prémilhat, indoor flea market, organized by the Loisirs Spectacles Découvertes de Prémilhat association.

