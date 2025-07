Broc’hand Heudicourt-sous-les-Côtes

Broc’hand Heudicourt-sous-les-Côtes dimanche 27 juillet 2025.

Broc’hand

Rue du Petit Tour, rue St Germain Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-27 06:00:00

fin : 2025-07-27 18:00:00

2025-07-27

Restauration sur place. Emplacement exposants restauration pas accepter (glaces, gaufres, crêpes …..) ; toilettes.Tout public

Catering on site. No catering allowed (ice creams, waffles, pancakes …..); toilets.

Verpflegung vor Ort. Platz Aussteller Catering nicht akzeptieren (Eis, Waffeln, Crêpes …..); Toiletten.

Ristorazione in loco. Non si accettano spazi per il catering degli espositori (gelati, waffle, frittelle …..); servizi igienici.

Catering in situ. No se aceptan caterings de los expositores (helados, gofres, tortitas …..); aseos.

L’événement Broc’hand Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2025-07-23 par OT COEUR DE LORRAINE