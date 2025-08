Broc’Land Geek Bourges

Broc'Land Geek Bourges dimanche 31 août 2025.

Broc’Land Geek

8 Rue Paul Commenge Bourges Cher

Début : 2025-08-31 09:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

2025-08-31

Venez participer à la 5e édition de l’évènement Broc’ Land Geek !

Plongez dans un univers passionnant lors d’une journée unique réunissant sur 2000 m² des exposants venus de toute la région et au-delà. Au programme culture geek, pop culture, jouets vintage, miniatures, univers steampunk, jeux de rôle, fantasy, science-fiction, mangas, figurines, jeux vidéo, bandes dessinées, livres, séries cultes et bien plus encore. Un rendez-vous incontournable pour échanger, chiner ou partager sa passion. 3 .

English :

Come and take part in the 5th Broc’ Land Geek event!

German :

Nehmen Sie an der 5. Ausgabe der Veranstaltung Broc’ Land Geek teil!

Italiano :

Venite a partecipare alla quinta edizione dell’evento Broc’ Land Geek!

Espanol :

¡Participa en la 5ª edición de Broc’ Land Geek!

