Broc’Land Geek HALLE AU BLE BOURGES Bourges Dimanche 31 août, 09h00 3 €uros
GRATUIT pour les -10 ans et PMR
Ne manquez pas l’Evènement BROC’ LAND GEEK – BOURGES 2025 le DIMANCHE 31 AOUT 2025…
Durant cette journée, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 2000 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion : Geek, pop Culture, miniatures, jouets vintage, lego, playmo, univers steampunk, jeux de rôle, héros, fantasy, sciences fiction, monde imaginaire, figurines, mangas, consoles de salon, jeux vidéo, skylanders, cartes à jouer, pet-shop, comics, bandes dessinées, jeux de société, figurines, livres de SF, Fantastique, dvd, films cultes, jeux de cartes, goodies de séries TV actuelles et rétro, etc…
Lieu :
HALLE AU BLE
Rue Paul Commenge
18 000 BOURGES
Horaires :
Dimanche de 9h à 17h
NOMBREUSES ANIMATIONS :
*** BOURSE D’ECHANGE TCG (Trading Card Game) ***
Ce sera l’occasion parfaite de partager, compléter votre collection et rencontrer d’autres passionnés dans un espace dédié aux cartes : Pokémon – Dragon Ball – One Piece – Lorcana – Yu Gi Oh – Magic – Altered – Etc…
*** JEU CONCOURS ***
Avec ton Pass Coupe file participe au Jeu-concours et tu auras peut-être la chance de gagner 1 display Pokémon…
– Tirage au sort à 16h30 –
Achat billetterie uniquement sur weezevent :
[https://my.weezevent.com/BOURGES2025](https://my.weezevent.com/BOURGES2025)
Si absent lors du tirage, le lot vous sera envoyé en colis suivi.
BUFFET – BUVETTE
BILLETTERIE SUR PLACE : 3 €uros
GRATUIT pour les -10 ans et PMR
Organisation : Tandem Events France et Geek and Co
[https://www.tandem-events.fr/](https://www.tandem-events.fr/)
Renseignements :
[brocland.cie@gmail.com](mailto:brocland.cie@gmail.com)
Infoline : 06 68 31 79 05
*** INSCRIPTION EXPOSANTS ***
Contact Nathalie :
[commercial.tandem.events@gmail.com](mailto:commercial.tandem.events@gmail.com)
Merci de partager l’évènement :
[https://www.facebook.com/events/566012612731786/](https://www.facebook.com/events/566012612731786/)
Bon Salon à Tous…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-08-31T09:00:00.000+02:00
Fin : 2025-08-31T17:00:00.000+02:00
0668317905
HALLE AU BLE BOURGES Paul Commenge 18 000 BOURGES Bourges 18000 Cher