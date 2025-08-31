Broc’Land Geek HALLE AU BLE BOURGES Bourges

Ne manquez pas l’Evènement BROC’ LAND GEEK – BOURGES 2025 le DIMANCHE 31 AOUT 2025…

Durant cette journée, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 2000 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion : Geek, pop Culture, miniatures, jouets vintage, lego, playmo, univers steampunk, jeux de rôle, héros, fantasy, sciences fiction, monde imaginaire, figurines, mangas, consoles de salon, jeux vidéo, skylanders, cartes à jouer, pet-shop, comics, bandes dessinées, jeux de société, figurines, livres de SF, Fantastique, dvd, films cultes, jeux de cartes, goodies de séries TV actuelles et rétro, etc…

Lieu :

HALLE AU BLE

Rue Paul Commenge

18 000 BOURGES

Horaires :

Dimanche de 9h à 17h

NOMBREUSES ANIMATIONS :

*** BOURSE D’ECHANGE TCG (Trading Card Game) ***

Ce sera l’occasion parfaite de partager, compléter votre collection et rencontrer d’autres passionnés dans un espace dédié aux cartes : Pokémon – Dragon Ball – One Piece – Lorcana – Yu Gi Oh – Magic – Altered – Etc…

*** JEU CONCOURS ***

Avec ton Pass Coupe file participe au Jeu-concours et tu auras peut-être la chance de gagner 1 display Pokémon…

– Tirage au sort à 16h30 –

Achat billetterie uniquement sur weezevent :

[https://my.weezevent.com/BOURGES2025](https://my.weezevent.com/BOURGES2025)

Si absent lors du tirage, le lot vous sera envoyé en colis suivi.

BUFFET – BUVETTE

BILLETTERIE SUR PLACE : 3 €uros

GRATUIT pour les -10 ans et PMR

Organisation : Tandem Events France et Geek and Co

[https://www.tandem-events.fr/](https://www.tandem-events.fr/)

Renseignements :

[brocland.cie@gmail.com](mailto:brocland.cie@gmail.com)

Infoline : 06 68 31 79 05

*** INSCRIPTION EXPOSANTS ***

Contact Nathalie :

[commercial.tandem.events@gmail.com](mailto:commercial.tandem.events@gmail.com)

Merci de partager l’évènement :

[https://www.facebook.com/events/566012612731786/](https://www.facebook.com/events/566012612731786/)

Bon Salon à Tous…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-31T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-31T17:00:00.000+02:00

HALLE AU BLE BOURGES Paul Commenge 18 000 BOURGES Bourges 18000 Cher