Broc'Land Geek Halle aux houblons

dimanche 14 septembre 2025

Broc’Land Geek Halle aux houblons Brumath Dimanche 14 septembre, 09h00 A partir de 15€ le mètre linéaire

ce salon rassemblera de nombreux exposants venus de la région et des régions limitrophes sur une surface de 2200 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion

Ne manquez pas l’Evènement BROC’ LAND GEEK – HAGUENAU 2025 le DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2025…

Durant cette journée, ce salon rassemblera de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 2200 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion : Jeux vidéo, pop culture, jouets vintage, lego, playmo, univers steampunk, jeux de rôle, héros, fantasy, sciences fiction, monde imaginaire, figurines, mangas, consoles de salon, miniatures, skylanders, illustrations, décoration, cartes à jouer, pet-shop, comics, bandes dessinées, jeux de société, livres de SF, Fantastique, dvd, films cultes, jeux de cartes, goodies de séries TV actuelles et rétro, etc…

Lieu :

HALLE AUX HOUBLONS

115 Grande rue

67500 HAGUENAU

Horaires :

Dimanche de 9h à 17h

NOMBREUSES ANIMATIONS :

*** BOURSE D’ECHANGE TCG (Trading Card Game) ***

Ce sera l’occasion parfaite de partager, compléter votre collection et rencontrer d’autres passionnés dans un espace dédié aux cartes : Pokémon – Dragon Ball – One Piece – Lorcana – Yu Gi Oh – Magic – Altered – Etc…

*** JEU CONCOURS ***

Avec ton Pass Coupe file participe au Jeu-concours et tu auras peut-être la chance de gagner 1 display Pokémon…

– Tirage au sort à 16h30 –

Achat billetterie uniquement sur weezevent :

[https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025](https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025)

Si absent lors du tirage, le lot vous sera envoyé en colis suivi.

BUFFET – BUVETTE

BILLETTERIE SUR PLACE : 3 €uros

GRATUIT pour les -10 ans et PMR

PRE-VENTE PASS COUPE FILE + JEU CONCOURS : 4 €uros

« Offre jusqu’au 14 Août 2025 »

Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 display.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025](https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025)

PASS COUPE FILE + JEU CONCOURS : 6 €uros

Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 display.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025](https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025)

PASS COUPE FILE FAMILY + JEU CONCOURS : 20 €uros

2 adultes + 2 enfants

Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 display.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025](https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025)

PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros

Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public pendant l’installation des exposants le samedi de 17h à 20h et dimanche de 7h à 8h15

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025](https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025)

Organisation : Tandem Events France et Geek and Co

[https://www.tandem-events.fr/](https://www.tandem-events.fr/)

Renseignements :

[brocland.cie@gmail.com](mailto:brocland.cie@gmail.com)

Infoline : 06 68 31 79 05

*** INSCRIPTION EXPOSANTS ***

Demande via formulaire :

[https://forms.gle/sXcyFn4FDHisPera9](https://forms.gle/sXcyFn4FDHisPera9)

Contact Nathalie :

[commercial.tandem.events@gmail.com](mailto:commercial.tandem.events@gmail.com)

Merci de partager l’évènement :

[https://www.facebook.com/events/894825752775064/](https://www.facebook.com/events/894825752775064/)

Bon Salon à Tous…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-14T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T17:00:00.000+02:00

1

brocland.cie@gmail.com

Halle aux houblons 115 Grande rue 67500 Haguenau Brumath 67170 European Collectivity of Alsace