Broc’Land Geek Halle aux houblons Brumath

Broc'Land Geek Halle aux houblons dimanche 14 septembre 2025.

Dimanche 14 septembre, 09h00 A partir de 15€ le mètre linéaire

ce salon rassemblera de nombreux exposants venus de la région et des régions limitrophes sur une surface de 2200 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion

Ne manquez pas l’Evènement BROC’ LAND GEEK – HAGUENAU 2025 le DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2025…
Durant cette journée, ce salon rassemblera de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 2200 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion : Jeux vidéo, pop culture, jouets vintage, lego, playmo, univers steampunk, jeux de rôle, héros, fantasy, sciences fiction, monde imaginaire, figurines, mangas, consoles de salon, miniatures, skylanders, illustrations, décoration, cartes à jouer, pet-shop, comics, bandes dessinées, jeux de société, livres de SF, Fantastique, dvd, films cultes, jeux de cartes, goodies de séries TV actuelles et rétro, etc…
Lieu :
HALLE AUX HOUBLONS
115 Grande rue
67500 HAGUENAU
Horaires :
Dimanche de 9h à 17h
NOMBREUSES ANIMATIONS :
*** BOURSE D’ECHANGE TCG (Trading Card Game) ***
Ce sera l’occasion parfaite de partager, compléter votre collection et rencontrer d’autres passionnés dans un espace dédié aux cartes : Pokémon – Dragon Ball – One Piece – Lorcana – Yu Gi Oh – Magic – Altered – Etc…
*** JEU CONCOURS ***
Avec ton Pass Coupe file participe au Jeu-concours et tu auras peut-être la chance de gagner 1 display Pokémon…
– Tirage au sort à 16h30 –
Achat billetterie uniquement sur weezevent :
[https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025](https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025)
Si absent lors du tirage, le lot vous sera envoyé en colis suivi.
BUFFET – BUVETTE
.
BILLETTERIE SUR PLACE : 3 €uros
GRATUIT pour les -10 ans et PMR
PRE-VENTE PASS COUPE FILE + JEU CONCOURS : 4 €uros
« Offre jusqu’au 14 Août 2025 »
Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 display.
Achat billetterie uniquement sur weezevent
[https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025](https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025)
PASS COUPE FILE + JEU CONCOURS : 6 €uros
Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 display.
Achat billetterie uniquement sur weezevent
[https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025](https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025)
PASS COUPE FILE FAMILY + JEU CONCOURS : 20 €uros
2 adultes + 2 enfants
Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 display.
Achat billetterie uniquement sur weezevent
[https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025](https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025)
PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros
Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public pendant l’installation des exposants le samedi de 17h à 20h et dimanche de 7h à 8h15
Achat billetterie uniquement sur weezevent
[https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025](https://my.weezevent.com/HAGUENAU2025)
Organisation : Tandem Events France et Geek and Co
[https://www.tandem-events.fr/](https://www.tandem-events.fr/)
Renseignements :
[brocland.cie@gmail.com](mailto:brocland.cie@gmail.com)
Infoline : 06 68 31 79 05
*** INSCRIPTION EXPOSANTS ***
Demande via formulaire :
[https://forms.gle/sXcyFn4FDHisPera9](https://forms.gle/sXcyFn4FDHisPera9)
Contact Nathalie :
[commercial.tandem.events@gmail.com](mailto:commercial.tandem.events@gmail.com)
Merci de partager l’évènement :
[https://www.facebook.com/events/894825752775064/](https://www.facebook.com/events/894825752775064/)
Bon Salon à Tous…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-14T09:00:00.000+02:00
Fin : 2025-09-14T17:00:00.000+02:00

 brocland.cie@gmail.com

Halle aux houblons 115 Grande rue 67500 Haguenau