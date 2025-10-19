Broc’Land Geek Halles du boulingrin Reims

Ne manquez pas l’Evènement BROC’ LAND GEEK – REIMS 2025 le dimanche 19 OCTOBRE 2025…

Durant cette journée, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 2000 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion : Jeux vidéo, pop culture, jouets vintage, lego, playmo, univers steampunk, jeux de rôle, héros, fantasy, sciences fiction, monde imaginaire, figurines, mangas, consoles de salon, miniatures, skylanders, illustrations, décoration, cartes à jouer, pet-shop, comics, bandes dessinées, jeux de société, livres de SF, Fantastique, dvd, films cultes, jeux de cartes, goodies de séries TV actuelles et rétro, etc…

Lieu :

Halles du BOULINGRIN

Place de la République

51000 REIMS

Horaires :

Dimanche de 9h à 17h

NOMBREUSES ANIMATIONS :

*** GRAND CONCOURS LIKE MY COSPLAY ***

Chaque candidat inscrit avant le 17 Octobre recevra une invitation au BLG et devra récolter entre 9h et 15h45 un maximum de likes. Le vote du public sera pris en compte par le nombre de mentions « J’aime » via un QR CODE (afficher sur le salon). Le grand gagnant sera annoncé à 16h et remportera un trophée et un bon d’achat de 100 euros à dépenser au salon.

Formulaire d’inscription :

[https://forms.gle/Vfgz2TD4FT82GFgDA](https://forms.gle/Vfgz2TD4FT82GFgDA)

*** JEU CONCOURS DISPLAY ***

Avec ton Pass Coupe file participe au Jeu-concours et tu auras peut-être la chance de gagner 1 display Pokémon…

– Tirage au sort à 16h30 –

Achat billetterie uniquement sur weezevent :

[https://my.weezevent.com/REIMS2025](https://my.weezevent.com/REIMS2025)

Si absent lors du tirage, le lot vous sera envoyé en colis suivi.

*** ESPACE RETROGAMING ***

Venez découvrir ou redécouvrir les jeux de ton enfance dans un espace rétrogaming ouvert à tous proposé par les youtubeurs Chaos et Harmony. Tu pourras jouer à différents jeux de notre enfance : Mario Kart double dash (course à 4 joueurs), Street fighter alpha 3 (combat à 2 joueurs) et House of the dead (raille shooter 2 joueurs).

*** BOURSE D’ECHANGE TCG (Trading Card Game) ***

Ce sera l’occasion parfaite de partager, compléter votre collection et rencontrer d’autres passionnés dans un espace dédié aux cartes : Pokémon – Dragon Ball – One Piece – Lorcana – Yu Gi Oh – Magic – Altered – Etc…

BUFFET – BUVETTE

BILLETTERIE SUR PLACE : 3 €uros

GRATUIT pour les -10 ans et PMR

Organisation : Tandem Events France et Geek and Co

[https://www.tandem-events.fr/](https://www.tandem-events.fr/)

Renseignements :

[brocland.cie@gmail.com](mailto:brocland.cie@gmail.com)

Infoline : 06 68 31 79 05

*** INSCRIPTION EXPOSANTS ***

Demande via formulaire :

[https://forms.gle/sXcyFn4FDHisPera9](https://forms.gle/sXcyFn4FDHisPera9)

Contact Nathalie :

[commercial.tandem.events@gmail.com](mailto:commercial.tandem.events@gmail.com)

Bon Salon à Tous…

Halles du boulingrin Place de la république 51100 REIMS Quartier Centre Ville Reims 51100 Marne