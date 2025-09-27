Broc’Land Geek salle Agora Genlis genlis

Broc’Land Geek salle Agora Genlis genlis samedi 27 septembre 2025.

Broc’Land Geek salle Agora Genlis genlis 27 et 28 septembre a partir de € le mètre linéaire

ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 800 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion

Ne manquez pas l’Evènement BROC’ LAND GEEK – GENLIS 2025 le samedi 27 et dimanche 28 SEPTEMBRE 2025…

.

Durant cette journée, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 800 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion : Jeux vidéo, pop culture, jouets vintage, lego, playmo, univers steampunk, jeux de rôle, héros, fantasy, sciences fiction, monde imaginaire, figurines, mangas, consoles de salon, miniatures, skylanders, illustrations, décoration, cartes à jouer, pet-shop, comics, bandes dessinées, jeux de société, livres de SF, Fantastique, dvd, films cultes, jeux de cartes, goodies de séries TV actuelles et rétro, etc…

.

Lieu :

Salle Agora

Rue de Cessey

21110 GENLIS

.

Horaires :

– Samedi de 14h à 19h

– Dimanche de 9h à 17h

.

NOMBREUSES ANIMATIONS :

.

*** BOURSE D’ECHANGE TCG (Trading Card Game) ***

Ce sera l’occasion parfaite de partager, compléter votre collection et rencontrer d’autres passionnés dans un espace dédié aux cartes : Pokémon – Dragon Ball – One Piece – Lorcana – Yu Gi Oh – Magic – Altered – Etc…

.

*** JEU CONCOURS ***

Avec ton Pass Coupe file participe au Jeu-concours et tu auras peut-être la chance de gagner 1 display Pokémon…

– Tirage au sort à 16h30 –

Achat billetterie uniquement sur weezevent :

[https://my.weezevent.com/GENLIS2025](https://my.weezevent.com/GENLIS2025)

Si absent lors du tirage, le lot vous sera envoyé en colis suivi.

.

BUFFET – BUVETTE

.

BILLETTERIE SUR PLACE : 3 €uros

GRATUIT pour les -10 ans et PMR

.

PRE-VENTE PASS COUPE FILE + JEU CONCOURS : 4 €uros

« Offre jusqu’au 27 Août 2025 »

Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 display.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/GENLIS2025](https://my.weezevent.com/GENLIS2025)

.

PASS COUPE FILE + JEU CONCOURS : 6 €uros

Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 display.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/GENLIS2025](https://my.weezevent.com/GENLIS2025)

.

PASS COUPE FILE FAMILY + JEU CONCOURS : 20 €uros

2 adultes + 2 enfants

Entrée sans file d’attente et participe au Jeu-concours pour gagner 1 display.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/GENLIS2025](https://my.weezevent.com/GENLIS2025)

.

PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros

Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public pendant l’installation des exposants le samedi de 9h à 14h.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

[https://my.weezevent.com/GENLIS2025](https://my.weezevent.com/GENLIS2025)

.

Organisation : Tandem Events France et Geek and Co

[https://www.tandem-events.fr/](https://www.tandem-events.fr/)

.

Renseignements :

[brocland.cie@gmail.com](mailto:brocland.cie@gmail.com)

Infoline : 06 68 31 79 05

.

*** INSCRIPTION EXPOSANTS ***

Demande via formulaire :

[https://forms.gle/sXcyFn4FDHisPera9](https://forms.gle/sXcyFn4FDHisPera9)

Contact Nathalie :

[commercial.tandem.events@gmail.com](mailto:commercial.tandem.events@gmail.com)

.

Merci de partager l’évènement :

[https://www.facebook.com/events/735889455508636/](https://www.facebook.com/events/735889455508636/)

.

Bon Salon à Tous…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-27T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T17:00:00.000+02:00

1

0668317905

salle Agora Genlis Rue de cessey genlis 21110 Côte-d’Or