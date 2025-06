Broc’livres – Médiathèque Désertines Désertines 28 juin 2025 09:00

La médiathèque Léo Ferré à Désertines organise son « Broc’livres » annuel le 28 juin prochain.

Médiathèque Désertines 11 Rue Joliot Curie

Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41

English :

The Léo Ferré multimedia library in Désertines is organizing its annual « Broc’livres » on June 28.

German :

Die Mediathek Léo Ferré in Désertines veranstaltet am 28. Juni ihren jährlichen « Broc’livres » (Bücherflohmarkt).

Italiano :

La biblioteca multimediale Léo Ferré di Désertines organizza l’annuale « Broc’livres » il 28 giugno.

Espanol :

La biblioteca multimedia Léo Ferré de Désertines celebra el 28 de junio su « Broc’livres » anual.

