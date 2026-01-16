BroC’livres

Vinon Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Explorez des trésors dissimulés et des articles uniques parmi les nombreux étals de la Broc’livre à Vinon.

Laissez-vous captiver par l’histoire qui réside derrière chaque objet, qu’il s’agisse de CD, vinyles, BD, jeux PC ou consoles.

horaires d’ouverture au public 10h à 18h

horaires pour les exposants à partir de 8h 2 .

Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 86 68 85

English :

Explore hidden treasures and unique items among the many stalls at Broc’livre in Vinon.

L’événement BroC’livres Vinon a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois