BroC’livres Vinon
BroC’livres Vinon dimanche 1 mars 2026.
BroC’livres
Vinon Cher
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Explorez des trésors dissimulés et des articles uniques parmi les nombreux étals de la Broc’livre à Vinon.
Explorez des trésors dissimulés et des articles uniques parmi les nombreux étals de la Broc’livre à Vinon.
Laissez-vous captiver par l’histoire qui réside derrière chaque objet, qu’il s’agisse de CD, vinyles, BD, jeux PC ou consoles.
horaires d’ouverture au public 10h à 18h
horaires pour les exposants à partir de 8h 2 .
Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 86 68 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Explore hidden treasures and unique items among the many stalls at Broc’livre in Vinon.
L’événement BroC’livres Vinon a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois