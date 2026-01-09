Broc’musique Salle des fêtes Monflanquin
Broc’musique Salle des fêtes Monflanquin dimanche 1 mars 2026.
Broc’musique
Salle des fêtes Place du 8 Mai 1945 Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Foire aux instruments, sono, vinyles, CD, livres etc
Concert du Big Band Swinging Bastides.
Buvette et petite restauration sur place.
Foire aux instruments, sono, vinyles, CD, livres etc
Concert du Big Band Swinging Bastides.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes Place du 8 Mai 1945 Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 67 08 01 passionmusique47.fr@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Broc’musique
Fair for instruments, sound systems, vinyl, CDs, books, etc
Concert by Big Band Swinging Bastides.
Refreshments and snacks on site.
L’événement Broc’musique Monflanquin a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Coeur de Bastides