Broc’musique Salle des fêtes Monflanquin

Broc’musique

Salle des fêtes Place du 8 Mai 1945 Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Foire aux instruments, sono, vinyles, CD, livres etc

Concert du Big Band Swinging Bastides.

Buvette et petite restauration sur place.

Foire aux instruments, sono, vinyles, CD, livres etc

Concert du Big Band Swinging Bastides.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Place du 8 Mai 1945 Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 67 08 01 passionmusique47.fr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Broc’musique

Fair for instruments, sound systems, vinyl, CDs, books, etc

Concert by Big Band Swinging Bastides.

Refreshments and snacks on site.

L’événement Broc’musique Monflanquin a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Coeur de Bastides