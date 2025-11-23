Broc’thon Foyer d’Accueil Médicalisé Camblanes-et-Meynac

Broc’thon

Foyer d’Accueil Médicalisé 1 allée du Lac Camblanes-et-Meynac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Le dimanche 23 novembre 2024, le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Clary Handivillage33, en partenariat avec l’AFM-Téléthon, organise une journée placée sous le signe de la solidarité et du partage, avec pour mot d’ordre Booste ton Téléthon ! . De 10h à 17h, petits et grands sont invités à venir découvrir un programme riche et convivial, qui mêle animations, créations artisanales et moments de détente. La grande brocante solidaire sera l’un des temps forts de la journée. Vêtements, objets divers et jouets seront proposés à un prix maximum de 5 € par article. Les activités familiales pêche à la ligne, jeux et animations pour tous les âges rythmeront la journée, et la mythique grande tombola, des stands créatifs. Stand restauration. .

Foyer d’Accueil Médicalisé 1 allée du Lac Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 92 91 74

English : Broc’thon

German : Broc’thon

Italiano :

Espanol : Broc’thon

L’événement Broc’thon Camblanes-et-Meynac a été mis à jour le 2025-11-14 par OT de l’Entre-deux-Mers