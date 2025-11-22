Brode, répare et embellis L’Atelier de La Belle Déchette Rennes Samedi 22 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Apprend à réparer un vêtement grâce à la technique de la broderie à la main.

_Cet atelier est proposé dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets._

Un trou dans ton tee-shirt préféré ? Une tache sur ton pull le plus chaud ? Pas de panique ! On a la solution : participe à notre atelier pour apprendre à réparer tes vêtements grâce à la broderie à la main.

N’oublie pas d’apporter les vêtements que tu souhaites réparer !

L’atelier est réservé aux personnes ayant la carte Sortir!, la réservation se fait directement dans les boutiques de La Belle Déchette (25 rue vanneau ou 24 avenue Jules Maniez à Rennes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T12:00:00.000+01:00

L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine