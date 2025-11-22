Brode, répare et embellis L’Atelier de La Belle Déchette Rennes
Brode, répare et embellis L’Atelier de La Belle Déchette Rennes samedi 22 novembre 2025.
Brode, répare et embellis L’Atelier de La Belle Déchette Rennes Samedi 22 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine
Apprend à réparer un vêtement grâce à la technique de la broderie à la main.
_Cet atelier est proposé dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets._
Un trou dans ton tee-shirt préféré ? Une tache sur ton pull le plus chaud ? Pas de panique ! On a la solution : participe à notre atelier pour apprendre à réparer tes vêtements grâce à la broderie à la main.
N’oublie pas d’apporter les vêtements que tu souhaites réparer !
L’atelier est réservé aux personnes ayant la carte Sortir!, la réservation se fait directement dans les boutiques de La Belle Déchette (25 rue vanneau ou 24 avenue Jules Maniez à Rennes).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-22T09:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-22T12:00:00.000+01:00
1
L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine