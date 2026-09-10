Informations pratiques

Broder son marque-page avec des motifs bretons Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Mercredi 18 novembre, 11h30 Ille-et-Vilaine

Atelier de broderie avec le Cercle celtique de Rennes

Un atelier, mené par les brodeuses du Cercle celtique de Rennes, pour réaliser un marque-page unique tout en broderies et inspiré par les superbes et riches motifs des costumes bretons.

Atelier à destination des familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-18T11:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-18T12:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

