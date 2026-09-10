Broder son marque-page avec des motifs bretons Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes
mercredi 18 novembre 2026 · Bibliothèque Champs-Manceaux · Rennes
Informations pratiques
Broder son marque-page avec des motifs bretons Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Mercredi 18 novembre, 11h30 Ille-et-Vilaine
Atelier de broderie avec le Cercle celtique de Rennes
Un atelier, mené par les brodeuses du Cercle celtique de Rennes, pour réaliser un marque-page unique tout en broderies et inspiré par les superbes et riches motifs des costumes bretons.
Atelier à destination des familles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-18T11:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-18T12:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes], Atelier solidaire, Rennes 10 septembre 2026
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes] Atelier solidaire Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique Bibliothèque Villejean Rennes 10 septembre 2026
- « Les Sarah sont dans la place », vous proposent, Place Sarah Bernhardt, Rennes 10 septembre 2026