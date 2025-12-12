BRODER – THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris

BRODER Début : 2026-01-04 à 16:00. Tarif : – euros.

BRODER De et avec : Jeanne Chartier , Pierre Huntzinger et en alternance à la musique Sarah Kay ou Martin Pauvert. Sur scène : une comédienne, un comédien et un. musicien.ne en live. Pas de script, pas de filet, juste une anecdote du public et une mission impossible… en faire une comédie musicale digne de Broadway !Votre grand-mère deviendra-t-elle la star du nouveau mémé mia ?Votre panne d’essence sur l’A13 en plein mois d’août sera-t-elle le tube de l’été prochain ?Votre beau-frère qui s’assoit sur la pièce montée à votre mariage inspirera-t-il un numéro chorégraphique contemporain ?Chaque soir, un spectacle unique. Chaque soir, un pari fou. Et si ce soir, c’était votre histoire qui devenait un show inoubliable ? Si besoin d’une phrase courte sur billetreduc je propose celle ci: Pas de script, pas de filet, juste une anecdote du public et une mission impossible… en faire une comédie musicale digne de Broadway à trois seulement!

