Broderie botanique Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 18:30 – 21:30

Gratuit : non

Pour fêter les floraisons Dominique Bongrand vous propose un atelier de broderie botanique.On y apprendra à reproduire un motif sur un vêtement et le broder ensuite.Réservé aux personnes connaissant la base de la broderie.Apporter une chemise de préférence en coton ou en lin pour broder le motif. Le matériel de broderie est fourni ainsi qu’une boisson offerte. Tarifs25€ pour les non adhérent·e·s20€ pour les adhérent·e·s

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/broderie-2



