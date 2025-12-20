Broderie de Lunéville Ateliers métiers d’art Nontron

Broderie de Lunéville

Ateliers métiers d'art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Tarif : 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Avec Fabienne Audibert, brodeuse d’art en lumière

Broderie au crochet de Lunéville ou broderie perlée à l’aiguille

Fabienne Audibert propose durant ce stage de 3h une initiation à la broderie au crochet de Lunéville et ou à la broderie perlée à l’aiguille. Elle vous apprendra différentes techniques.

Fabienne Audibert propose une initiation à la broderie au crochet de Lunéville et ou à la broderie perlée à l’aiguille. Il est possible d’effectuer un apprentissage régulier en participant à plusieurs cours durant l’année, ou de faire une séance unique d’initiation.

Dans tous les cas différentes techniques seront abordées à partir du point de chaînette notamment la pose de perles et paillettes dite à l’aveugle se réalise sur l’envers du métier. Le matériel est fourni. Les motifs sont pré-dessinés sur l’organza de soie.

Selon la demande il est aussi possible de réaliser une broche ou une pièce à coudre sur un vêtement. A partir de 13 ans. .

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 89 58 09 f.audibert11@gmail.com

English : Broderie de Lunéville

With Fabienne Audibert, embroiderer of art en lumière

Lunéville crochet embroidery or needle pearl embroidery

In this 3-hour workshop, Fabienne Audibert introduces you to Lunéville crochet embroidery or needle-beaded embroidery. She will teach you different techniques.

