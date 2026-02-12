Broderie en duo (patch légume de saison) Ressourcerie Le Plant B Paris

L’idée ? Passer un vrai bon moment à deux, aiguille en main, et broder un légume de saison (oui oui ) sur un patch en feutrine pour camoufler une tache ou bien directement sur un vêtement tâché que vous apportez.

On papote, on rigole, on répare, on détourne : bref, on transforme un petit accident du quotidien en détail ultra cool.

L’atelier sera animé par Manon de Alobélise Créations !

Photos non contractuelles.

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Nous vous donnons rendez-vous avec Manon de Alobélise Créations pour un atelier broderie en duo parent-enfant aussi fun que réconfortant.

Le mercredi 04 mars 2026

de 14h00 à 16h00

payant

1 duo : 25€

Venez créer en duo [parent / grand parent / nounou etc.] – enfant !

Vous repartez avec votre création.

En dessous de 4 participants, l’atelier n’aura pas lieu.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Date(s) : 2026-03-04T14:00:00+02:00_2026-03-04T16:00:00+02:00

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org



