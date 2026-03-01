Broderie en duo (patch légume de saison) Ressourcerie Le Plant B Paris
Broderie en duo (patch légume de saison) Ressourcerie Le Plant B Paris samedi 28 mars 2026.
L’idée ? Passer un vrai bon moment à deux, aiguille en main, et broder un légume de saison (oui oui ) sur un patch en feutrine pour camoufler une tache ou bien directement sur un vêtement tâché que vous apportez.
On papote, on rigole, on répare, on détourne : bref, on transforme un petit accident du quotidien en détail ultra cool.
L’atelier sera animé par Manon de Alobélise Créations !
Photos non contractuelles.
Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !
Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI
Nous vous donnons rendez-vous avec Manon de Alobélise Créations pour un atelier broderie en duo parent-enfant aussi fun que réconfortant.
Le samedi 28 mars 2026
de 14h30 à 16h30
payant
1 duo : 25 euros
Venez créer en duo [parent / grand parent / nounou etc.] – enfant !
Vous repartez avec votre création.
En dessous de 4 participants, l’atelier n’aura pas lieu.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Ressourcerie Le Plant B 5, boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org
Afficher la carte du lieu Ressourcerie Le Plant B et trouvez le meilleur itinéraire