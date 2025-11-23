Broderie et rapiéçage de vêtements Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Inscriptions : rm.bzh/serd
Venez avec vos vêtements !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-23T16:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-23T16:30:00.000+01:00
http://rm.bzh/serd
Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-Sur-Seiche, Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine